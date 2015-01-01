الكهرباء: الحمل الأقصي اليوم 30550 ميجاوات

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المسائي بالشبكة القومية لنقل الكهرباء بلغ 30550 ميجاوات، الخميس، فيما بلغ الفارق بين المتوقع والمتاح 17250 ميجاوات.



وأضاف "حمزة"، أن الشبكة القومية لنقل الكهرباء لم تشهد أي تخفيف أحمال، أمس الأربعاء، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكان الحمل الأقصي 30500 ميجاوت، والحمل الأدني 23700 ميجاوات.



وأوضح أن نسبة التغيير مقارنة بالعام السابق بلغت 0.66% للحمل الأقصي، و0.66% للحمل الأدني.



يذكر أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار؛ بسبب ترشيد الكهرباء والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.