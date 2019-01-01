اتحاد الغوص: وعود مبشرة لإنجاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف

قال الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، إن محافظ جنوب سيناء وعد بتوفير كل سبل الدعم لإنجاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس المقبل، وذلك خلال اجتماعه بمحافظ جنوب سيناء.



وحسبما ذكر بيان الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ اليوم، فإن "الشاذلي" استعرض الترتيبات النهائية لاستضافة هذا العرس العالمى، من خلال تقرير مفصل قدمه إلى المحافظ عما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وما سيتم خلال الأيام المتبقية على البطولة.



وأضاف الشاذلى أن اللواء خالد فودة اطمأن علي جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الضيوف، سواء من حيث أماكن الإقامة في أفضل الفنادق وتوفير كل سبل الراحة للضيوف، من أجل إنجاح هذا الحدث العالمى الذي يقام على أرض مصر للمرة الأولى.



وأنهى محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع مشكلة المياه وتوفيرها، بالتنسيق مع شركة مياه جنوب سيناء، كما تم توفير مولد كهرباء احتياطي داخل المدينة الشبابية بشرم الشيخ.



وفي سياق متصل أعلن الكابتن سامح الشاذلي، عن وصول طاقم المهندسين التابع لإدارة النظم والمعلومات بالوزارة لتركيب ١٠ أجهزة حاسب آلي و٤ آلالات طباعة ضمن تجهيزات المركز الإعلامى.