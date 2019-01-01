صرف علاوة 10% للعاملين بالكهرباء والمياه من أول يوليو الجارى

أسفرت المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة الدكتور عادل نظمى، والشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى، بالاتفاق على صرف علاوة 10% من الأجر اعتبارًا من أول يوليو الجاري لجميع العاملين بشركات الإنتاج والتوزيع والنقل، على أن تضم العلاوة لمتغيرات الأجور الإضافية.



صرح بذلك رئيس النقابة العامة، مضيفًا أن رئيس الشركة القابضة تلقى مذكرة بشأن المطالبة بدفع قيمة البدل النقدي للوجبة الغذائية، تماشيًا مع زيادة الأسعار، وكذلك مضاعفة بدل استهلاك الإنارة للعاملين في قطاع الكهرباء.



وعلى جانب آخر أعلن نظمي في اجتماعه مع رؤساء اللجان النقابية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، أن المفاوضات مع الدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أسفرت عن منح العاملين علاوة 10% من الأجر المقرر في 30 يونيو الماضي، وصرف زيادة مقطوعة قيمتها 150 جنيهًا شهريًا، مؤكدًا أن رئيس القابضة للمياه تلقى تقريرًا بالمطالبة بزيادة بدل الوجبة الغذائية ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى 25 شركة بالمحافظات.



وشدد نظمي في مذكرته لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور للعاملين بمديريات الإسكان بالمحافظات والاستفادة من قرارات الحكومة بشأن تحسين منظومة أجورهم وأحوالهم المعيشية.