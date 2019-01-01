الحبس سنة وغرامة 4 ملايين جنيه لـ4 تجار نقد أجنبي

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه لكل منهم لاتجارهم في النقد الأجنبي بالسوق السوداء وبالمخالفة للقانون.



تعود أحداث القضية رقم 17 لسنة 2019 جنايات اقتصادية المنصورة، عندما تمكنت قوة من مباحث الأموال العامة بالشرقية، من ضبط كل من: "إبراهيم ال م إ" مسئول عن شركة "د" للسياحة بابو كبير، و"أحمد ن أ ح" و"أحمد ع م م" و"وائل س م س"، مقيمين في أبو كبير، لاتجارهم فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية القانونية.



عثر بحوزة المتهمين على 2180 ريال سعودى، و1200 دولار أمريكى، و46050 جنيه مصرى، فيما تبين إدارة المتهم الأول مقر الشركة المسئول عنها ببندر أبو كبير للإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية القانونية، واستبدال المتهمين الثاني والثالث والرابع عملات منه بمقر الشركة.



وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.