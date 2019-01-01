التحقيق مع خادمة سرقت 30 ألف جنيه من شقة مخدومتها فى الرحاب

تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع خادمة لاتهامها بسرقة 30 ألف جنيه من داخل شقة مخدومتها بمدينة الرحاب.



وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهمة "رشا. ع"، تعمل لدى المجني عليها منذ أربعة أشهر، واستغلت خروجها وسرقت 30 ألف جنيه من داخل شقتها ولاذت بالفرار.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى قسم شرطة التجمع الأول، تفيد بسرقة خادمة مبلغًا ماليًا من داخل شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول من القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.