مدبولي يتفقد شريان الأمل ضمن مشروعات محور المحمودية التنموي بالاسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، عدد من المناطق التنموية على محور المحمودية شريان الأمل، بمحافظة الاسكندرية.



بدأ مدبولي بتفقد بداية المحور، تلاه تفقد مجمع خدمات ضخمة تضم مسجد وساحات ترفيهية ومحال تجارية ضمن مشروع شريان الأمل احد المناطق التنموية على محور المحمودية.



يأتي ذلك ضمن جولة مدبولي لمشروعات المحافظة التي بدأت صباح اليوم يرافقه فيها وزراء التنمية المحلية والصحة والاستثمار ومحافظ الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة.