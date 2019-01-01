مجلة "الآس"الأسبانية: سيبايوس وقع لآرسنال

أفادت مجلة الآس الإسبانية بأن سيبايوس قد وقع بالفعل على عقد إعارته للآرسنال لموسم واحد حيث أجرى الفحوصات الطبية بنجاح أول أمس الثلاثاء قبل التوقيع.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة ليبدأس سيبايوس مشواره مع الجانرز، في خطوة جديدة خارج الليجا.



ولعب أوناي إيمري دورًا فعالًا في إقناع سيبايوس، الذي كان قريبًا جدًا من الذهاب إلى توتنهام. في الوقت، التقى أوناي إيمري مع عائلة وسيبايوس نفسه قبل بطولة أوروبا، بعد هذه البطولة ظهر ارسنال، الذي راهن عليه بشدة وانتهى به الأمر في الحصول على التعاقد معه.