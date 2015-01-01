للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

قررت الدائرة 7 جنايات القاهرة، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى لمخرج سينمائى شهير.



واقتادت قوة أمنية سيدة الأعمال إلى قسم شرطة مدينة نصر تنفيذًا لقرار حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت.



وكانت سيدة الأعمال منى الغضبان أدلت باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنَّها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي.



كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول، حيث تمكن ضباط التنفيذ من القبض على منى الغضبان، سيدة أعمال.