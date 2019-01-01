"لبانة ووردة وشيكولاتة" الشرارة الأولى لوقوع سمية الألفى فى حب الفيشاوى

توفى صباح اليوم الخميس، الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، بعد إصابته بمرض السرطان، وحجزه داخل المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.



وعُرف عن الفنان فاروق الفيشاوي تعدد علاقته النسائية، إلا أن زيجته من الفنانة سمية الألفى والتي استمرت ما يقرب من 16 عامًا وانفصلا بعدها كانت هى قصة الحب الأطول فى حياة الفيشاوي.



ونستعرض لكم كيف اشتعلت شرارة الحب الأولى بين كل من فاروق الفيشاوي وسمية الألفي.



كان فاروق الفيشاوي الحب الأول في حياة الألفى، وبدأت قصة الحب بعد انتهائها من عرض مسرحية بعنوان "السندريلا"، حيث أهداها "باكو لبان، وورد، وشيكولاتة"، حسبما صرحت في أحد البرامج التلفزيونية، وبعدها بدأت قصة الحب والتى انتهت بزواج استمر 16 عامًا.



وأكدت الألفي أن الفيشاوي كان فارس أحلامها، نظرًا إلى تعامله مع الآخرين ووصفته بـ"البرنس".