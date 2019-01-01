ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو فى أطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل متهم بحيازة 3 كيلو من مخدر البانجو فى أطفيح، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 3 كيلو من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها على عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.