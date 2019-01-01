جولة رئيس الوزراء داخل مشروع بشاير الخير 3 و5 (فيديو)
الخميس 25/يوليه/2019 - 01:45 م
وكالاتطباعة
تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء المرافقين له، مشروع بشائر الخير 3 و5 بمحافظة الإسكندرية.
وتشمل جولة رئيس الوزراء، الذى بدأها صباح اليوم الخميس، تفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة والمشروعات الخدمية والتنموية، وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة بالمحافظة.
وتشمل جولة رئيس الوزراء، الذى بدأها صباح اليوم الخميس، تفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة والمشروعات الخدمية والتنموية، وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة بالمحافظة.