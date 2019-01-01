جولة رئيس الوزراء داخل مشروع بشاير الخير 3 و5 (فيديو)

تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء المرافقين له، مشروع بشائر الخير 3 و5 بمحافظة الإسكندرية.



وتشمل جولة رئيس الوزراء، الذى بدأها صباح اليوم الخميس، تفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة والمشروعات الخدمية والتنموية، وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة بالمحافظة.