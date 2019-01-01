الأزهر ينعى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي توفي اليوم الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية.



وتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب التونسي الشقيق، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".



كانت رئاسة الجمهورية في تونس قد أعلنت أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسى، 93 عامًا، توفى صباح اليوم الخميس فى المستشفى العسكري بتونس.



ونقل السبسى إلى المستشفى العسكري، أمس الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة.