مصطفى كامل يتنازل عن دعواه ضد هاني شاكر

أثبت الفنان مصطفى كامل، الخميس، ترك الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال نظر الدعوى المقامة منه ضد الفنان هاني شاكر، لإلغاء قرار ترشحه على منصب النقيب.



وقال "كامل" في دعواه، إن هاني شاكر ليس له الأحقية في الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فني "توب" وأن الشركة مازالت تزاول النشاط.



وطالب "كامل" في طعنه ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن هاني شاكر هو من دعا للانتخابات، رغم أنه يفقد هذه الصفة وليس له الحق في ذلك – على حد قوله.

