لاسارتي: معركة الزمالك لا تقل أهمية عن الذئاب

ذكر سيد عبد الحفيظ، مديرالكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين بالنادي الاهلي أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون أمس، ويركزون بشكل كامل في مباراة الزمالك القادمة بعد التتويج أمس بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020.



وتابع عبد الحفيظ فائلًا: "بدأنا التركيز والتحضير لمباراة القلعة البيضاء التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد وبنفس المستوي والاداء من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة" القادمة.



وأضاف "مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التركيز عليه فى الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا والفوز فى مباراة الأحد القادم ".



وأشار عبدالحفيظ "أثق في خبرات لاعبي الاهلي وقدرتهم ووعيهم على الفصل تمامًا بين حسم الدوري رسميًا ولقاء الزمالك الهام والمرتقب والذي كما أكدت يبقى ذات طبيعة خاصة جدًا".