السكة الحديد: الانتهاء من أعمال التطوير لـ 622 مزلقان

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم الانتهاء من الأعمال الميدنية لـ622 مزلقان، وأضبحوا مجهزين بالكامل ولا يوجد بهم عشوائية أو أى مخالفات، وكذلك الانتهاء من أعمال التحكم وتغير نظم الإشارات لعدد 380 مزلقان.



وأوضح "رسلان"، في تصريحات خاصة للدستور، إن السكة الحديد تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال المزلقانات والتي من سوف تساهم بصورة كبيرة في زيادة الأمن والأمان وبالتالي سير القطارات بصورة أمانه وهو ما ينعكس على المواطنين.



وأشار رئيس الهيئة، إلي أن تطوير المزلقانات يتم لأول مرة في مصر والتي كانت لم تعرف هذا النظام من قبل وهو التشغيل الإلكتروني، لافتا إلي أن كافة مزلقانات السكة الحديد سوف تشهد تطوير وتحديث لتصبح على أعلى مستوى.

