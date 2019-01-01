لم يخفيه عن الشباب.. كيف قدم "فاروق الفيشاوي" الدرس بالتعافي من الإدمان؟

تفاجئ المصريون، صباح اليوم الخميس، برحل واحد من أبرز نجوم الفن في مصر، الفنان فاروق الفيشاوى، بعد صراع مع مرض السرطان، وعرف عن الفنان الراحل حبه للحياة والجمال والفن.



تعلمنا الحياة دروس، من خلال التجارب والأزمات، وفى رحيل الفنان فاروق الفيشاوى، لايمكن أن نتغافل عن واحدة من تجاربه القاسية، التى أثرت فى جيله، وفي أذهان الكثير من الشباب، فكانت تجربته بمثابة درسًا قويًا لهم.



ففي نهاية الثمانينيات، حينما لمع نجم فاروق الفيشاوي، وحصد نجاحًا كبيرًا عن عدد من أعماله السينمائية الشهيرة، واجه أزمة فارقة في حياته، وهى أزمة إدمانه للهيروين، الذي استطاع التغلب عليه بالعلاج وممارسة الرياضة.



وفي حوار صحفي له، لمجلة أكتوبر عام 1987، روي الفيشاوي لأول مرة رحلة تلقيه العلاج من الإدمان، والتعافي منه، بمساندة زوجته الفنانة سمية الألفي، حيث ظلت بجواره تساعده غلي الشفاء والتخلص من هذه الأزمة التي كادت أن تنهى تاريخه الفني فى لحظة ما.



ونقل الفنان الراحل، تجربته هذه للجمهور، عبر الحرار الصحفي، كى ينبه الشباب والفتيات من خطورة الإدمان، ويحصنهم من فاجعته، فاختار أن يصف تجربته هذه بعبارة: "كنت عبدا للهيروين".

وفي شجاعة معهودة عن فاروق الفيشاوي، اعترف بانه

ارتكب خطأ كبيرًا، مشيرًا إلى أن "الإنسان لن يتعلم من أخطائه طالما لا يدركها ولا يعترف بها".



وتحدث الفيشاوي، عن عن تفاصيل حياته خلال تسعة أشهر كاملة كان فيها ذليلًا للهيرويين، وقال أن قضية المخدرات فى مصر، والهيرويين بالأخص، أخطر ما يتصورها الكثيرون، وأننا لن نستطيع مواجهة هذا الخطر بغير المعرفة بكل أبعاده، والمصارحة بكل أسراره.



ولم يفكر الفيشاوي كثيرًا، بقرار مصارحة جمهوره بأزمته مع الإدمان، واعترافه بما حدث له خلال رحلته من التعافي منه، حيث أراد أن يضعها مثالًا أمام كل شاب حتى يحميه من هذا الشبح، الذي يسبب حجم كبير من الخسائر المادية والنفسية والصحية التى عاشها.





