الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

لم يخفيه عن الشباب.. كيف قدم "فاروق الفيشاوي" الدرس بالتعافي من الإدمان؟

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:34 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
ads
تفاجئ المصريون، صباح اليوم الخميس، برحل واحد من أبرز نجوم الفن في مصر، الفنان فاروق الفيشاوى، بعد صراع مع مرض السرطان، وعرف عن الفنان الراحل حبه للحياة والجمال والفن.

تعلمنا الحياة دروس، من خلال التجارب والأزمات، وفى رحيل الفنان فاروق الفيشاوى، لايمكن أن نتغافل عن واحدة من تجاربه القاسية، التى أثرت فى جيله، وفي أذهان الكثير من الشباب، فكانت تجربته بمثابة درسًا قويًا لهم.

ففي نهاية الثمانينيات، حينما لمع نجم فاروق الفيشاوي، وحصد نجاحًا كبيرًا عن عدد من أعماله السينمائية الشهيرة، واجه أزمة فارقة في حياته، وهى أزمة إدمانه للهيروين، الذي استطاع التغلب عليه بالعلاج وممارسة الرياضة.

وفي حوار صحفي له، لمجلة أكتوبر عام 1987، روي الفيشاوي لأول مرة رحلة تلقيه العلاج من الإدمان، والتعافي منه، بمساندة زوجته الفنانة سمية الألفي، حيث ظلت بجواره تساعده غلي الشفاء والتخلص من هذه الأزمة التي كادت أن تنهى تاريخه الفني فى لحظة ما.

ونقل الفنان الراحل، تجربته هذه للجمهور، عبر الحرار الصحفي، كى ينبه الشباب والفتيات من خطورة الإدمان، ويحصنهم من فاجعته، فاختار أن يصف تجربته هذه بعبارة: "كنت عبدا للهيروين".
وفي شجاعة معهودة عن فاروق الفيشاوي، اعترف بانه
ارتكب خطأ كبيرًا، مشيرًا إلى أن "الإنسان لن يتعلم من أخطائه طالما لا يدركها ولا يعترف بها".

وتحدث الفيشاوي، عن عن تفاصيل حياته خلال تسعة أشهر كاملة كان فيها ذليلًا للهيرويين، وقال أن قضية المخدرات فى مصر، والهيرويين بالأخص، أخطر ما يتصورها الكثيرون، وأننا  لن نستطيع مواجهة هذا الخطر بغير المعرفة بكل أبعاده، والمصارحة بكل أسراره.

ولم يفكر الفيشاوي كثيرًا، بقرار مصارحة جمهوره بأزمته مع الإدمان، واعترافه بما حدث له خلال رحلته من التعافي منه، حيث أراد أن يضعها مثالًا أمام كل شاب حتى يحميه من هذا الشبح، الذي يسبب حجم كبير من الخسائر المادية والنفسية والصحية التى عاشها.


ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 25 يوليو2019

منذ ساعة و 13 دقيقة

تشييع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مقابر العائلة بالمنوفية

منذ ساعة و نصف

محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لـ"تونس" بعد وفاة "السبسى"

منذ يوم

مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

وصية فاروق الفيشاوى لأهله قبل وفاته

محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لـ"تونس" بعد وفاة "السبسى"

ستوديو

تعرّف على طريقة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي

توافد نجوم الفن لتوديع الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

السيسي ينعى السبسي: التاريخ سيسجل مساهمته في تطور تونس

تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي (فيديو)

ads

رياضة

مجلة "الآس"الأسبانية: سيبايوس وقع لآرسنال

لاسارتي: معركة الزمالك لا تقل أهمية عن الذئاب

برشلونة ينتظر موافقه باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار

بعد الفوز ببطولة الدوري.. إنجاز تاريخي لـ"لاسارتي" مع الأهلي

الرئيس نيوز

السيسي ناعياً السبسي: سيرته ستظل فاعلة في وجدان الشعوب العربية

تقرير: تعرف على نتائج زيارة الوفد الأمني المصري إلى غزة ورام الله

بعد صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد.. اقتصادية النواب: "شهادة ثقة جديدة"

السبسي.. 50 عاماً في السلطة بروح بورقيبة

منوعات

رجل "اللوح الطائر" يسقط في القنال الإنجليزي

انطلاق مخترع فرنسي على متن "هوفر بورد" لعبور القنال الإنجليزي

"فيسبوك" تكشف عن فتح تحقيق.. وإيرادات تفوق التوقعات

السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

كشكول

ننشر شروط القبول برياض أطفال "الرسمية الدولية"

دراسة أمريكية تكشف عن مخاطر المضادات الحيوية على الطفل

ننشر شروط قبول مظاريف المدن الجامعية بالأزهر 2019-2020

لطلاب الثانوية.. قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

إسلام سياسي

شباب الإخوان يطالبون بفضح قادة الجماعة

قايد السبسي.. نصف قرن من العمل السياسي في تونس

قنوات الإخوان تتجاهل فضائح الجماعة الداخلية

الكويت تحقق في التحويلات المالية "من وإلى" خلية الإخوان

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

ورش فنية متنوعة بثقافة القاهرة

مسابقات وورش فنية بـ"ثقافة القليوبية"

محاضرات وكورال أطفال احتفالًا بثورة يوليو بـ"ثقافة الدقهلية"

"المطرية للسمسمية" تحتفل بذكرى ثورة يوليو بالدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك