برشلونة ينتظر موافقه باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن نادي برشلونة ينتظر موافقة باريس سان جيرمان الفرنسي على بيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا للبلاوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالعودة لصفوف برشلونة الإسباني، خاصةً بعد رغبة اللاعب الشديدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، والانضمام مجددًا للبرسا.



وأشارت الصحيفة أن نية برشلونة وإدارته هي التعاقد مع نيمار، وسبق وأن تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا مع مالك باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي، وقال له “إذا رغبت يومًا ما في بيع نيمار، فسنكون جاهزين للتفاوض على ضمه”.



وأكملت الصحيفة أن نية نادي باريس سان جيرمان حتى الآن هي الإبقاء على نيمار، حيث أكد النادي حسب أكثر من مصدر صحفي بأن النجم البرازيلي ليس للبيع.



وذكرت “آس” أن إصرار نيمار على الرحيل قد يدفع باريس سان جيرمان للموافقة على بيعه، وهنا سيأتي دور برشلونة بالتفاوض مع إدارة النادي الباريسي.