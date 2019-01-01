رئيس "القضاء الأعلى" يهنىء السيسي بذكرى ثورة يوليو

بعث المستشار عبدالله عصر رئيس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة احتفالات الذكرى الـ67 لثورة يوليو المجيدة.



وأكد "عصر"، أن تلك الثورة التي شملت المجتمع المصري بعدالة اجتماعية غير مسبوقة وكانت معينًا لا ينضب لثورات أزاحت الاستعمار الجاثم على شعوب العالم، وندعو الله أن يحقق على أيديكم كل مايصبو إليه شعب مصر العظيم من عزة وكرامة وآباء ويحفظ مصرنا الغالية بقيادتكم الحكيمة من كل مكروه وسوء ووفقكم الله وسدد خطاكم.