بعد الفوز ببطولة الدوري.. إنجاز تاريخي لـ"لاسارتي" مع الأهلي

توج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى بلقب الدوري المصري الممتاز رقم 41 في تاريخه.



وتولى تدريب الأهلى خلالها 3 مربين بداية من الفرنسي باتريس كارتيرون ثم محمد يوسف وأخيرا مارتن لاسارتي.



ودخل مارتن لاسارتي التاريخ لكونه أول مدرب من قارة أمريكا الجنوبية يتوج بلقب الدوري المصري مع النادي الأهلي.



وأعرب مارتن لاسارتي، عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري رقم 41 بعد على المقاولون العرب، وحسم اللقب بشكل رسمي دون الانتظار لمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل.



وأضاف لاسارتي: «الأهلي استحق الفوز بالدوري هذا الموسم بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع وحقق في النهاية الهدف المنشود وفار باللقب».



وأوضح أن لاعبي الأهلي قدموا عروضا مشرفة، مؤكدا أنه كان واثقا من الفوز بالدوري، رغم الصعوبات التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وتأخره في جدول الترتيب مرورا بالزحف نحو القمة، ثم إحكام القبضة عليها وحسم اللقب لصالحه، مشدد على أن القادم سيكون أفضل لجماهير الأهلي على كافة الأصعدة.