تقرير أمريكي: الاقتصاد التركي لن يصمد أمام تغيرات الفائدة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الليرة والاقتصاد التركي يعانيان من ضعف ضمني، وكافة مؤشرات النمو التي حققها خلال الفترة السابقة لم تستطع الصمود أمام الخفض الكبير لأسعار الفائدة.



وأشارت الوكالة، إلى أن "مراد أوزيل" محافظ البنك المركزي، في ورطة شديدة فهو محاصر بين رئيس نافذ الصبر، وأزمات اقتصادية متعددة، يجب التعامل معها بشكل اقتصادي وليس سياسي.



وأوضحت، أنه كان يجب على الإدارة التركية الأخذ في الاعتبار توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها التأثير على الليرة خلال الفترة المقبلة، وعلى وجود المستثمرين في تركيا.



وتابعت، أنه رغم أن تركيا كانت تحتاج إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن الأمر كان يحتاج بعض الهدوء والدراسة حتى لا تزعزع الهدوء النسبي في الاقتصاد.