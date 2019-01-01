ضبط 200 كيلو لحوم فاسدة في أسيوط

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط حوالي 200 كجم لحوم فاسدة تحمل أختام مزورة ومذبوحة خارج المجزر تمهيدًا لعرضها وبيعها بالأسواق بالغنايم، وذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها إدارتا التموين والطب البيطري بالتنسيق مع قوات الشرطة ورئاسة المركز والمدينة.



وأكد "إسماعيل" تكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بشتى أنحاء المحافظة لمتابعة ورصد المخلفات وضمان تقديم الخدمات والسلع الصالحة للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح أنه بمتابعة الأسواق ومنافذ البيع، شنت مديرية التموين بالتنسيق مع رئاسة مركز الغنايم مع والطب البيطري وقوات الشرطة حملة مكبرة أسفرت عن ضبط جاموسة مذبوحة خارج السلخانة تحمل أختام مزورة وحوالي 200 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي تمهيدًا لعرضها وبيعها بالأسواق.