الأحد.. شرم الشيخ تستعد لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف

استعرض خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، ويسري عبدالفتاح المدير التنفيذي للاتحاد، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لإقامة بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.



تستضيف البطولة مدينة شرم الشيخ يوم الأحد القادم، وتستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل بمدينة الشباب والرياضة وسقالة نادي شرم الشيخ.



وتقام البطولة للمرة الأولى بالقارة الإفريقية وتشارك فيها 32 دولة، وقد وصلت وفود عدة دول إلى شرم الشيخ، منها كولومبيا، أمريكا، الصين، تركيا، ويتواصل حاليا وصول باقي وفود الدول المشاركة.