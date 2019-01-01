سلطات الاحتلال تعتقل 19 مواطنًا فلسطينيًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 19 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، غالبيتهم أسرى محررون قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال، ورافقت ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.



وقال نادي الأسير - في بيان اليوم - أن 6 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، منهم أربعة أسرى محررون، بالإضافة إلى اعتقال 7 مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، بينهم أب واثنان من أبنائه.



كما اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنًا واحدًا من محافظة قلقيلية واثنين من محافظة الخليل، وجميعهم أسرى محررون قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال.



وفي سياق آخر، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل، بحجة البحث عن خطوط مياه مسروقة تغذي مستوطنتي "كريات أربع"، و"خارصينا".



وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أراضي زراعية في منطقة البقعة تقدر مساحتها بـ16 دونما (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) بحجة البحث عن أنابيب خطوط المياه التي تغذي مستوطنتي "خارصينا" و"كريات أربع" الجاثمتين على أراضي الموطنين شرق الخليل.



يذكر أن أراضي البقعة تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم برك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرًا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.