وزير الأوقاف: إنشاء أكبر مركز لدراسة البحوث الدينية الاستراتيجية

قال وزير الأوقاف، إن الوزارة ستنشئ خلال أسابيع أكبر مركز في العالم لدراسة الدراسات والبحوث الدينية الاستراتيجية، جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف، اليوم الخميس، فعاليات المعسكر التثقيفي الصيفي للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق شرق الإسكندرية.



حضر اللقاء الدكتور محمد الشحات الجندى، رئيس الجامعة المصرية بكازخستان، والمستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة بالإسكندرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة، و70 إمامًا من الديوان العام ومديرية أوقاف الإسكندرية.



وأضاف وزير الأوقاف، أن رسالتنا الأساسية هي رسالة دعوية، وأن اهتمامنا الحقيقى إعداد وتأهيل الأئمة، لافتًا إلى أنه قد بذلت في هذا الاتجاه الكثير من الجهود، ولكنها ما زالت نقطة البداية في النهوض، ولا بد من المحافظة عليها.



وأوضح وزير الأوقاف، أن علينا أن نراجع أنفسنا فى الجانب العلمي، فتلك المعسكرات هي لفت النظر للتحصيل، ولدينا برامج مكثفة في أكاديمية الأوقاف، وهناك اختبارات طوال العام، للوصول إلى أعلى المستويات والتدريبات للأئمة.