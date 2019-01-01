الخارجية الباكستانية: زيارة خان لأمريكا أعادت ضبط العلاقات بين البلدين

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أنه تم إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لواشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل - في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الخميس: "إنه خلال النقاش رفيع المستوى الذي جري بين خان وترامب، اتفق الطرفان على تعزيز الشراكة بينهما؛ لإحلال السلام والاستقرار الاقتصادي في جنوب آسيا، كما قررا تطوير إمكانات قطاعات من بينها التجارة والدفاع والأمن".



وأوضحت الوزارة أن ترامب أشاد برؤية خان لإحلال السلام في آسيا، كما عرض التدخل في المحادثات مع الهند بشأن إقليم كشمير.