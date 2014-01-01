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تقارير ومتابعات

سياسي مخضرم.. من هو محمد الناصر الرئيس المؤقت لتونس؟

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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تتجه الأنظار العربية والعالمية إلى تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، ووفقا للدستور التونسى سيتولى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محمد الناصر.

ولد محمد الناصر في 21 مارس من عام 1934، وهو سياسي تونسي مخضرم، ورئيس مجلس نواب الشعب، مجلس النواب التونسي، منذ 4 ديسمبر 2014، وشغل وزارة الشئون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير 2011.

وُلد "الناصر" في مدينة الجم التونسية عام 1934، التابعة لولاية المهدية وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وزاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه بالجم والثانوي بالمدرسة الصادقية، وحصل على الإجازة في الحقوق من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس عام 1956، وهو مرسم بجدول المحاماة منذ 1978، ثم حصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي عام 1976 من جامعة السوربون جامعة باريس.

في الانتخابات التشريعية التونسية، فاز حزب نداء تونس بأغلبية المقاعد في البرلمان 86 مقعدًا، ترشح لعضوية مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس دائرة المهدية، وفي 4 ديسمبر 2014، انتخب مجلس نواب الشعب التونسي الناصر رئيسًا للمجلس، بعد حصوله على 176 صوتا، من أصل 214 حاضرين (217 عدد أعضاء البرلمان)، واُنتخب عبدالفتاح مورو القيادي بحركة النهضة نائبًا أول لرئيس المجلس، وفوزية بن فضة الشعار عن الاتحاد الوطني الحر نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس.









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