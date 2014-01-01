رسميًا.. الرجاء المغربي يعلن التعاقد مع حميد احداد

تعاقد نادي الرجاء المغربي رسميا مع حميد أحداد، مهاجم الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.



وانضم أحداد لنادي الزمالك بداية الموسم المنصرم مقابل مليون و200 ألف دولار قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد في التشكيلة الأساسية.



ونشر نادي الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا أعلن فيه تعاقده مع المهاجم المغربي على سبيل الإعارة.



الرجاء المغربي سيقوم بدفع 200 ألف دولار لنظيره المصري خلال فترة الإعارة، مع أحقية الشراء بعد انتهائها مقابل 500 ألف دولار.



ووقع حميد أحداد على عقود انتقاله لنادي الرجاء المغربي، على أن ينضم لصفوف الفريق عقب نهاية مباراة الزمالك المقبلة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.



ويعد أحداد خامس صفقات الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كل محسن متولي وعمر العرجون والكونغولي فابريس نجوما والمالي ساليف كوليبالي.



ويتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، القيادة الفنية الحالية لنادي الرجاء المغربي.



وشارك حميد أحداد خلال 12 مباراة بالدوري المصري ولم يسجل أي أهداف، إلا أنه سجل هدفا في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تُوج الفريق الأبيض بلقبها.