الزمالك يرفض منح اللاعبين راحة قبل لقاء الأهلي

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة، اليوم الخميس، من التدريبات، بعد الفوز أمس الأربعاء على الإسماعيلي 3-1 في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 27 من الدوري الممتاز.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض أداء التدريبات اليوم على ملعب النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة الأهلي في لقاء القمة المقرر الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري العام، نظرا لضيق الوقت، والاستعداد بشكل جيد للمباراة.