"الداخلية" تواصل المشاركة في مبادرة "كلنا واحد"

تواصل كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة في فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" حيث تم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق



وحرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية..



وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة في فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرعًا على مستوى الجمهورية - والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتي الوزارة على موقعي "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت - بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.