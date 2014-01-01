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تقارير ومتابعات

‏أيمن بهجت قمر ينعى فاروق الفيشاوي: "أجدع وأطيب الناس"

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:15 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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‏قال الشاعر أيمن بهجت قمر فى تغريدة له على تويتر ينعى خلالها وفاة الفنان فاروق الفيشاوى: "الله يرحمك يا أجدع وأطيب الناس.. فاروق الفيشاوي.. ربنا يجازيك على قد عملك وشهامتك".

وأضاف خلال نعيه: "وأنا واحد من اللي يشهدولك بده وبمواقفك معايا بعد وفاة أبويا.. سلم على الغاليين".

وتوفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت "ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل".

وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في أكتوبر 2018.
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