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لايف ستايل

تمنى زواجها.. ليلى علوي قصة الحب المستحيلة فى حياة فاروق الفيشاوي

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:14 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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رحل الفنان فاروق الفيشاوى، صباح اليوم الخميس، عن عالمنا، بعد صراع مع مرض السرطان، وعرف عن الفنان الراحل حبه للحياة والجمال والفن.

وعلى الجانب الآخر من مسيرته الفنية، ارتبط اسم فاروق الفيشاوى بمجموعة من النجمات، بعلاقات عاطفية وأكثر من زيجة في حياته، ونستعرض فى السطور التالية أشهر زيجات الفنان الراحل.

أقدم الفيشاوي على قرار الزواج، 3 مرات، جاءت الأولى من خارج الوسط الفنى، وهي السيدة نوران، والثانية من الفنانة سمية الألفى، والأخيرة من الفنانة سهير رمزي لفترة لم تدم طويلًا.

كانت الزيجة الأكثر شهرة وأهمية فى حياة فاروق الفيشاوي، هى زيجته الثانية من الفنانة سمية الألفي، حيث تزوجا بعد قصة حب قوية، وأثمر زواجهما عن إنجاب ولدين، إلا أن الحياة السعيدة لم تدم طويلًا، بسبب "الخيانة".

فسبق وصرحت الفنانة سمية الألفي، في إحدى حواراتها عن فاروق الفيشاوي: "كنت أعرف أنه يخونني لأنه ضعيف أمام النساء، وكنت لا أتحدث معه بهذا الأمر خوفًا من غضبه، لأنني كنت أحبه بشدة" وأضافت: "لكن فى النهاية وصلت إلى مرحلة جعلت من استمرار زواجنا أمرًا مستحيلًا، واتخذنا قرار الطلاق".

وعلى الرغم من الطلاق، لكن صداقتهما ظلت قوية، حيث دعم فاروق الفيشاوي الفنانة سمية، حينما مرت بأزمة صحية، كما ساندته الأخيرة، خلال فترة مرضه بالسرطان.

وتزوج فاروق الفيشاوى، للمرة الثالثة من الممثلة سهير رمزي، في زيجة استمرت خمس سنوات، لكنهما اختلفا وجاء قرار الطلاق لينفصلا عن بعضهما البعض.

وكان لدى الفنان الراحل حلم الزواج من الفنانة التي أحبها ولم يستطع الزواج منها، وهى ليلى علوي، حسبما صرح به، خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج " ليلة"، حيث قال إن ليلى هي" حب حياته، وإنه نادم على عدم الزواج بها".

وأعلن الفيشاوي، عن مرضه بالسرطان قبل عدة أشهر، فى افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مشيرًا إلي أنه سيخوض حربا ضد المرض، وأن السرطان بالنسبة له لا يزيد قساوة عن الصداع، فهو مجرد نزلة برد سينتصر عليها، ولكنه توفي بعد غيبوبة كبدية، تاركًا إرثا كبيرًا من الأعمال الفنية والتليفزيونية.
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