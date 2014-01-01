استقالة عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى

أعلن بنك الاتحاد الوطني- مصر، استقالة محمد مصطفى عبدالعاطي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ممثل بنك الاتحاد الوطني- الإمارات.



وأوضح البنك في إفصاحه للبورصة، الخميس، أنه تم قبول الاستقالة، على أن تسري بدءًا من 24 يوليو الجاري.



وكان بنك الاتحاد الوطني مصر،قد أعلن في منتصف يونيو الماضي، تنحى الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عن عضوية ورئاسة مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى استقالة محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس الإدارة.



يشار إلى أن بنك الاتحاد الوطني مصر سجل صافي ربح بلغ 109.73 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 60.04 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.