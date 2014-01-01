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وفاة الرئيس التونسى الباجي السبسي
الخميس 25/يوليه/2019 - 12:11 م
السبسي
سارة الشلقاني
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أعلنت الرئاسة التونسية، منذ قليل، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكرى بتونس العاصمة.
الكلمات المفتاحية
وفاة الرئيس التونسى
تونس
السبسى
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