موعد عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

قال الفنان هاني مهنى، إن عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الأحد المقبل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.



وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وإصابته بمرض السرطان الذي أعلنه خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتدهور حالته الصحية سريعًا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يرحل قبل ساعات.



ولد الفنان الراحل عام 1952 بمدينة سرس الليان بالمنوفية، وتخرج في كلية الآداب، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته أبرزها "الباطنية" و"فتوة الجبل" و"وحوش الميناء" و"عندما يبكي الرجال" و"الكف" و"الأستاذ يعرف أكثر"، وغيرها".