التحقيق مع صاحبي مخبزين بالمرج بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم

تباشر نيابة المرج الجزئية، الخميس، التحقيق مع صاحبي مخبزين في اتهامهما بالاستيلاء على أموال الدعم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث تموين القاهرة من ضبط اثنين من مسئولي المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة المرج؛ لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 479 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.