المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الخميس، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه في المرج.



وكشفت تحقيقات النيابة عن سرقة المتهم "محمد. م"، المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتبين استغلاله مرور ضحاياه بأحد الشوارع الخالية، ثم يشهر فى وجههم سلاحًا أبيض "مطواة"، للحصول على مبالغ مالية.



البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية فى المنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، فتوجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المتهم سرق أحد المواطنين بالإكراه فتعقبوا خط سيره، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبطه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.