هاني مهني: فاروق الفيشاوي سيدفن في سرس الليان بالمنوفية

قال الفنان هانى مهنى إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سيتم دفنه في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية مسقط رأسه وفقًا لوصيته قبل وفاته.



ووصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود، لأداء صلاة الجنازة عليه بصحبة نجله أحمد فاروق الفيشاوي.



توفي الفنان فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وإصابة بمرض السرطان الذي أعلن عنه خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتدهور حالته الصحية سريعا خلال الأسبوع الماضي قبل أن يرحل قبل ساعات.



وولد الفنان الراحل عام 1952 بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية الآداب، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته أبرزها "الباطنية" و"فتوة الجبل" و"وحوش الميناء" و"عندما يبكي الرجال" و"الكف" و"الأستاذ يعرف أكثر"، وغيرها.