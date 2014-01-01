منة فضالى تنعى فاروق الفيشاوي:"أب وأخ وصديق طول الوقت"

نعت الفنانة منة فضالى وفاة الفنان فاروق الفيشاوى قائلة خلال تغريدة لها على تويتر: "أغلى الناس وأجدع الناس وأنضف خلق الله مع السلامة يا حبيبي هتوحشنى أوى".



واستكملت الفضالي: "كنت أبا وأخا وصديقا طول الوقت.. ربنا يرحمك برحمته".



ورحل عن عالمنا الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.



ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت "ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل".



وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر 2018.