تويتر يودع الفنان فاروق الفيشاوي

تصدر هاشتاج #فاروق_الفيشاوي، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حزنا على وفاة الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس.



الجدير بالذكر أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ٦٧ عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تضاعف عليه المرض ودخل في حالة غيبوبة انتهت بوفاته.



وكان الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان أثناء تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدورة الماضية، وآخر أعماله مشاركته في مسرحية الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني.

