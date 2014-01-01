مدبولي يتفقد مشروع "مرغم 2"

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مشروع مرغم 2 والذي يختص بإقامة ورش لصغار المصنعين، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة الإسكندرية.



ويضم مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية مجموعة ورش مجهزة بالتراخيص وكاملة الترفيق في إطار الاهتمام ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة.



واستقل رئيس الوزراء أتوبيس المحافظة لاستكمال الجولة ورافقه وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والصحة.



ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء إلى شركة البترول "انريك" لتفقدها والاستماع إلى رؤية العاملين بها.