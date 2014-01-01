الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

ضبط متهمة بالنصب على أهالى الإسماعيلية

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
طباعة
ads
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بالإسماعيلية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالجهات الحكومية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، ضد مالكة محل أجهزة كهربائية ومنزلية، مقيمة فى دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليها في حكم قضائي صادر ضدها في قضية تبديد، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، نظير تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بالإسماعيلية، مدعية نفوذها وعلاقاتها بالمسئولين بتلك الجهة، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به وامتنعت عن رد المبلغ المالى للشاكى.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

مأساة صاحبة الـ7% تتكرر فى بني سويف.. وطالب يحصل على 11%

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 25 يوليو2019

منذ ساعة و 10 دقيقة

عشرات السيدات في محيط مصطفى محمود قبل صلاة الجنازة على فاروق الفيشاوي

منذ أقل من ساعة

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

ads

الصور

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

ads

الأكثر قراءة

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

وصية فاروق الفيشاوى لأهله قبل وفاته

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

وفاة الرئيس التونسى الباجي السبسي

ستوديو

وزيرة الثقافة تنعى فاروق الفيشاوي: "فن الدراما فقد أحد أبطاله"

هند صبري تقلب حياة كريم عبد العزيز في "الفيل الأزرق ٢" (صور)

حفيدة فاروق الفيشاوي تنعى جدها بكلمات مؤثرة

نقابة المهن التمثيلية تنعى فاروق الفيشاوى

ads

رياضة

رسميًا.. الرجاء المغربي يعلن التعاقد مع حميد احداد

الزمالك يرفض منح اللاعبين راحة قبل لقاء الأهلي

المصرى يبدأ الكونفيدرالية من دور الـ32 وبيراميدز من التمهيدى

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

الرئيس نيوز

تركيا تتسلم الشحنة الأولى من صواريخ "إس 400" الروسية كاملة

خاص| رسوم جديدة على مستخلصي الجمارك .. تعرف عليها

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

"التخطيط": أسيوط تتصدر المحافظات بـ40 مشروعا بتكلفة 1.5 مليار جنيه

منوعات

رجل "اللوح الطائر" يسقط في القنال الإنجليزي

انطلاق مخترع فرنسي على متن "هوفر بورد" لعبور القنال الإنجليزي

"فيسبوك" تكشف عن فتح تحقيق.. وإيرادات تفوق التوقعات

السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

كشكول

بالصور.. محافظة البحر الأحمر يشهد ختام الأنشطة الصيفية

لطلاب الثانوية.. تعرف على الجامعات الحكومية المعتمدة

بعد تظلمه في الفيزياء.. 20 درجة إضافية لطالب الثانوي الأزهري

"النيلي" يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

الكويت تحقق في التحويلات المالية "من وإلى" خلية الإخوان

الإفتاء: لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ أي هجمات خلال أسبوع الرصد

خليفة حفتر: قريبًا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة آخر أعمال علي مبروك بمركز "دال"

رواية نيجيرية في القائمة الطويلة للبوكر العالمية.. وترجمتها للعربية تصدر قريبًا

قصور الثقافة تستضيف أطفال النوبة

"دنيا بحالها" رواية جديدة لــ سلمى البغَّال

صفحتنا ع الفيس بوك