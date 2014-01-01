ضبط متهمة بالنصب على أهالى الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بالإسماعيلية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالجهات الحكومية.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، ضد مالكة محل أجهزة كهربائية ومنزلية، مقيمة فى دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليها في حكم قضائي صادر ضدها في قضية تبديد، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، نظير تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بالإسماعيلية، مدعية نفوذها وعلاقاتها بالمسئولين بتلك الجهة، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به وامتنعت عن رد المبلغ المالى للشاكى.



عقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.