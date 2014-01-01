مدبولي يشيد بجودة تنفيذ مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم في الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشيدًا بجودة تنفيذ المشروع، مكلفًا بسرعة طرحه، مشيرًا إلى أن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، هو واحد من عدد كبير من المجمعات الصناعية التي سيتم طرحها تباعًا، في إطار خطة الدولة حاليًا للنهوض بالصناعة، وتعميق المكون المحلي.



وخلال جولته بالإسكندرية، استمع رئيس الوزراء إلى عرض بشأن الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع مجمع الصناعات البلاستيكية، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع تم إنشاؤه لاستيعاب الصناعات المتوسطة نتيجة لإقبال المصنعين على الفكرة المنفذة بالمرحلة الأولى على مسطح ٢٥ فدانًا، وأوضح العرض أنه تم موافاة محافظة الإسكندرية في منتصف شهر يونيو الماضي بقيمة مقايسات المرافق المطلوبة، ويتم حاليًا الانتهاء من توصيلها؛ تمهيدًا لطرح هذه الوحدات الصناعية للحجز.



كما تمت الإشارة إلى أن الموقع العام للمرحلة الأولى للمشروع يتكون من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، وأنه جار الانتهاء من أعمال السور الخارجي للمجمع.



ونوه محافظ الإسكندرية إلى الموقف المالي لسداد قيمة مقايسات مرافق المشروع الخاصة بأعمال رصف مدخل المجمع وطريق البتروكيماويات الرئيسي، والخدمات المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، مضيفًا أن المحافظة قامت بالانتهاء من كافة إجراءات الدفع الإلكتروني لكافة جهات المرافق ومتابعة تنفيذ الأعمال.