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رياضة

المصرى يبدأ الكونفيدرالية من دور الـ32 وبيراميدز من التمهيدى

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:54 ص
جريدة الدستور
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تحددت وبصورة نهائية الفرق المصرية الأربعة المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد وذلك على ضوء ترتيب المراكز الأربعة الأولى في جدول فرق الدوري المصري الممتاز والتي احتلتها فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري بعد مباراتي أمس حيث أسفرتا عن فوز الأهلي على المقاولون العرب والزمالك على الإسماعيلي بنتيجة واحدة وهي 3-1.

واحتل الزمالك بفوزه أمس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما حصد النقاط الثلاث أمام الإسماعيلي، ليصل للنقطة 72، متفوقا بفارق نقطتين على بيراميدز الذي احتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بعدما أنهى الأخير مبارياته في النسخة الحالية بالدوري، ويتبقى للزمالك مباراة وحيدة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري ولن تؤثر على ترتيب البطولة وبقى المصري في مركزه الرابع بـ 52 نقطة.

وسيلعب بذلك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة، حيث أسفرت قرعة الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية عن وقوع الأهلي بطل الدوري في مواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، بينما يواجه الزمالك وصيف الدوري المصري فريق "ديكاداها" بطل الدوري الصومالي، ومن المقرر أن يخوض ممثلا الكرة المصرية مباريات الذهاب خارج ملعبيهما على أن يكون الإياب في مصر، وسيكون الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس المقبل، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.

وصب فوز الزمالك على الإسماعيلي في الدوري في مصلحة فريق المصري، الذي سيشارك في الكونفيدرالية من دور الـ32 بدلا من الدور التمهيدي بخلاف بيراميدز الذي سيشارك من الدور التمهيدي، وذلك نظرا لتفوق الفريق البورسعيدي على بيراميدز في الترتيب الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أكد أن تحديد ترتيب الفريقين المصريين المشاركين في النسخة الـ(17) من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سيكون وفقًا لتصنيف الفريقين في الاتحاد الإفريقي وليس وفقا لترتيبهما في الدوري المصري.

وبذلك سيشارك بيراميدز في البطولة من الدور التمهيدي حيث يلاقي فريق ايتول دو كونجو من الكونغو ذهابا يوم 10 أغسطس المقبل وإيابا يوم 24 من الشهر نفسه، بينما يشارك المصري من دور الـ32، حيث سيلاقي الفائز من ناديي مقديشيو الصومالي وماليندي بطل زنجبار.
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