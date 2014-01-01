حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية، الخميس، بحبس 4 متهمين بالحفر، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل في باب الشعرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار متهم آخر.



وأكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حفر بائع زجاج خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وتبين عدم وجود المتهم، وضبط القائمين بأعمال الحفر، وهم 3 عمال، وسائق وبحوزتهم 5 قطع فخارية يشتبه في أثريتها، والأدوات المستخدمة في عملية الحفر.



وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع الهارب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.