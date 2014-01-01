اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

كشفت مصادر بارزة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن خسارة الزمالك غير المتوقعة، لبطولة مسابقة الدوري العام الممتاز هذا الموسم صدمة لجمهوره وإدارته التي حملت اللاعبين المسئولية كاملة، بسبب ما وصفه المصدر بغياب روح الحماس لديهم والمسئولية، في المباريات الحاسمة الأخيرة، خاصة أمام الجونة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش.



وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور "بأن إدارة الزمالك، انتهت من إعداد قائمة كاملة بأسماء اللاعبين المقرر استبعادهم، والتي سيتم الكشف عنها في أعقاب مباراة القمة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل.



وبحسب تصريحات المصدر، فإنه من المرجح الاستغناء عن حارس المرمى عماد السيد والتونسي حمدي النقاز والثنائي إبراهيم حسن وبهاء مجدي ومحمد إبراهيم والمغربي خالد بوطيب، فيما قررت إدارة النادي إعارة المغربي حميد أحداد لفريق الرجاء المغربي لمدة موسم مقابل 250 ألف دولار ويبقي عمر السعيد و يوسف أوباما على قوائم الانتظار لحين الانتهاء من التعاقدات الجديدة.



وحسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بالفوز علي المقاولون العرب بنتيجة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.



وتوج الأهلي بالنجمة الـ41 في تاريخه واللقب الرابع على التوالي، ليقضي على آمال غريمه التقليدي الزمالك في استعادة لقبه الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014 - 2015.