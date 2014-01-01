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مصر

جهاز القاهرة الجديدة يبدأ تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:51 ص
جريدة الدستور
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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة بدأ في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للحالات والاشتراطات التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

وقال رئيس الجهاز- في بيان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس- إن بالنسبة للمستندات المطلوبة للتصالح يقوم مقدم الطلب بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما تشمل المستندات، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب تشغيل أي من مرافق العقار (كهرباء- مياه- غاز- تليفون- انترنت)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى عقود البيع المشهرة، أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
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