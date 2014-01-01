ضبط مالك محل أسماك نصب على المواطنين فى الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط مالك محل أسماك بالغربية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 4 مواطنين، مقيمين بالغربية، ضد مالك محل أسماك، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، سابق اتهامه في قضية سرقة متنوعة، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 285 ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم، وضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال، وقطعة من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، كما أفاد بأن السلاح الأبيض بقصد الدفاع، ومخدر الحشيش بقصد التعاطي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.