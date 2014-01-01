الحزب الاشتراكى النمساوى يؤكد نزاهة حملاته الانتخابية

أكدت باميلا راندي فاجنر، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوى "إس بى أو"، نزاهة حملات حزبها الانتخابية، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، والمقررة يوم 29 سبتمبر المقبل.



وقالت فاجنر - في تصريحات لها اليوم الخميس- إنها لا يمكن أن تخوض منافسة انتخابية غير شريفة، في إشارة إلى أحد المواقع المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى حزب الشعب المنافس بادعاء أن رئيس الحزب سباستيان كورتس له علاقة بتجارة المخدرات.



وأشارت إلى تمسك حزبها بحملة انتخابات نزيهة، موضحة أن الجميع يريد انتخابات جديدة نزيهة، وشددت على أن الحزب الاشتراكي ليست له علاقة بهذا الموقع المجهول ولا يلجأ لإطلاق الشائعات على المنافسين وبخاصة حزب الشعب.



وكان أحد المواقع قد زعم أنه يمثل منصة أبحاث ومقرها الرئيسى في سويسرا، وبث شائعات عن علاقة سباستيان كورتس، رئيس حزب الشعب والمستشار الفيدرالي السابق بتجارة المخدرات، مما دفع حزب الشعب لمطالبة بقية الأحزاب بردود كتابية عن علاقتها بهذا الموقع.