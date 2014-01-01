أستراليا تحظر عودة المتطرفين لمدة عامين

مرر البرلمان الاسترالي قانونا يسمح للحكومة بمنع متطرفين مشتبه بهم من العودة للبلاد لفترة تصل إلى عامين رغم قول بعض المحامين إن السلطة الجديدة "تنتهك الدستور".



وأقر مجلس الشيوخ القوانين - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - بدعم من حزب العمال المعارض رغم قلقه من منح وزير الداخلية بيتر داتون سلطة تقديرية مفرطة لتقرير الأشخاص الذين لن يسمح لهم بالعودة.



وحث مجلس الشيوخ على إحالة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية لمراجعته.