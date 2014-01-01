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رياضة

كلوب: كلاين سيغيب فترة طويلة عن ليفربول بسبب إصابة الرباط الصليبي

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أن مدافعه ناثانيال كلاين سيغيب لفترة طويلة بعد تعرّضه لإصابة "تمزق في الرباط الصليبي".

وتعرض الظهير الأيمن، البالغ من العمر 28 عاما، لإصابته في مباراة تحضيرية للموسم المقبل بين ليفربول وبوروسيا دورتموند الألماني الجمعة الماضي في انديانا في الولايات المتحدة.

وغاب كلاين فترة طويلة الموسم الماضي بسبب إصابة في الظهر، قبل أن يُعيره بطل دوري أبطال أوروبا إلى فريق بورنموث، ومن المتوقع أن يغيب كلاين لفترة تصل من 6 إلى 9 أشهر حيث إن الإصابة حدثت في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي للركبة.

وقال كلوب، في تصريح صحفي،: "نعبر عن أسفنا لما يحصل لكلاين.. تدرب ولعب جيدا ووصل الى جاهزية عالية".

وكان فريق كريستال بالاس قريبا من التعاقد مع كلاين خلال الصيف الجارى، بعد أن لعب الموسم الماضى معارا لفريق بورنموث، لوجود الثنائى جو جوميز وترينت الكسندر أرنولد فى مركز الظهير الأيمن ولكن الاصابة الجديدة ستحول دون اتمام التعاقد في الفترة الحالية.
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